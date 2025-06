Prefeita de Los Angeles declara toque de recolher no centro da cidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, decretou toque de recolher no centro da cidade nesta terça-feira (10). A democrata disse que a medida deve durar vários dias e que vale para uma região de cerca de 2,5 quilômetros quadrados onde manifestantes protestando contra a política anti-imigração do governo Donald Trump vem enfrentando a polícia.

O toque de recolher começa a valer às 20h desta terça no horário local - meia-noite no horário de Brasília- e vai até as 6h de quarta (11). Nesta terça, 197 pessoas foram presas durante manifestações, que já duram cinco dias na cidade e se espalham para outras nos Estados Unidos, como San Francisco, Chicago, Atlanta e Nova York.

Ao anunciar o toque de recolher, Bass pediu que Trump suspenda as batidas do ICE, o serviço de imigração americano, que foram o estopim para a crise - em sua campanha para deportar o maior número de imigrantes possível, Trump e o órgão federal passaram a ter como alvo trabalhadores que se reúnem em lojas de construção e estacionamentos para procurar por trabalho.

Foi uma batida assim que causou revolta dos moradores de Los Angeles, que reagiram e entraram em confronto com os agentes federais e com a polícia.

Este texto está em atualização.