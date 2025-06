Irã diz que proposta nuclear dos EUA não inclui levantamento de sanções

O presidente do Parlamento do Irã disse neste domingo que a proposta mais recente dos Estados Unidos para um acordo nuclear não inclui o levantamento das sanções, informaram veículos estatais.

Inimigos há mais de quatro décadas, os dois países participaram desde abril de cinco rodadas de negociações, mediadas por Omã. Eles buscam substituir o acordo histórico de 2015 entre Teerã e potências mundiais, que estabeleceu restrições às atividades nucleares do Irã em troca do alívio das sanções à sua economia. Em 2018, os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo, durante o primeiro mandato de Donald Trump.

Em imagens transmitidas pela TV estatal, o presidente do Parlamento iraniano, Mohamed Ghalibaf, definiu a proposta americana como uma demonstração de desonestidade, e acusou os americanos de buscarem impor um acordo "unilateral", que Teerã não aceitará.

"O presidente delirante dos Estados Unidos deveria saber disso e mudar o seu enfoque, se realmente busca um acordo", disse Ghalibaf.

Em 31 de maio, após a quinta rodada de negociações, o Irã informou ter recebido "elementos" de uma proposta americana. Posteriormente, funcionários iranianos expressaram sua discordância com o que chamaram de "ambiguidades" do texto.

O Irã também ameaçou hoje reduzir sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) caso uma resolução desfavorável a Teerã seja aprovada durante a reunião do Conselho de Governadores do órgão, que começa amanhã, na Áustria.

