Justiça decide soltar estudante brasileiro de 18 anos detido nos EUA

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O estudante Marcelo Gomes, de 18 anos, detido por agentes da imigração a caminho de um treino de vôlei em Milford, Massachusetts, será solto nesta quinta-feira (5) após a primeira audiência com um juiz no estado.

O juiz definiu uma fiança de US$ 2 mil para que ele fosse libertado. João Paulo Gomes Pereira, pai de Marcelo, afirmou à Folha que a advogada da família está a caminho do centro de detenção em Burlington pagar o valor e ainda nesta quinta Marcelo voltará para casa.

"A advogada está indo lá pagar a fiança e tirá-lo de lá", disse.

A audiência foi com um juiz de imigração de Chelmsford.

A prisão de Marcelo gerou comoção na região e provocou uma reação contundente da governadora do estado, a democrata Maura Healey, que fez vídeo nas redes sociais pedindo a libertação do estudante.

Segundo Pereira, a governadora ligou para a família para oferecer assistência. "Ela mesma ligou para nós e disse que podemos contar com ela no que a gente precisar. Ela pediu desculpas pelo ocorrido e disse que está orando para que o Marcelo saia logo", disse.

Marcelo está nos EUA desde os seis anos de idade e mora com os pais e os dois irmãos mais novos, de 7 e 9 anos, já nascidos nos EUA.

A família mudou-se há 12 anos para o país. Segundo o pai do estudante, ele a mulher viajaram a princípio para os Estados Unidos para visitar parentes residentes no país. Alguns meses depois, os pais conseguiram vistos de estudantes, mas, quando os documentos expiraram, eles optaram por permanecer no país, mesmo em situação irregular.

A prisão de Marcelo faz parte de uma ofensiva de Donald Trump para promover a maior deportação de imigrantes em situação irregular da história dos EUA.

