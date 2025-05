Governo brasileiro lamenta morte de seu 'grande amigo' Mujica

O governo brasileiro expressou seu "profundo pesar" pelo falecimento nesta terça-feira (13) do ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, "um grande amigo do Brasil".

Mujica foi "um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina e, sobretudo, um dos mais importantes humanistas de nossa época", assinalou o Itamaraty em comunicado.

"Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos e todas", acrescentou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condecorou seu amigo ex-guerrilheiro com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a maior honraria do país para personalidades estrangeiras, durante uma visita em dezembro à sua chácara em Montevidéu.

