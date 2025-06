Casa Branca defende megaprojeto de lei orçamentária de Trump após críticas de Musk

A Casa Branca rechaçou nesta quarta-feira (4) a tese de que o megaprojeto de lei orçamentária do presidente Donald Trump poderia fazer disparar o déficit fiscal dos Estados Unidos, enquanto o magnata Elon Musk redobra suas críticas ao plano do republicano.

O independente Escritório Orçamentário do Congresso afirmou que a denominada por Trump como "lei grande e bonita" — peça central de sua agenda nacional — poderia adicionar 2,4 trilhões de dólares (R$ 13,5 trilhões, na cotação atual) ao déficit do país até 2034.

O vice-chefe de Gabinete de Trump, Stephen Miller, tachou o órgão legislativo de "esquerdista" nas redes sociais, ao fazer eco da frequente linha que a administração usa ao responder aos ataques de seus oponentes.

"Estamos em uma situação muito boa com o projeto de lei", disse Russ Vought, chefe do escritório de gestão e orçamento da Casa Branca, responsável por fazer as contas para este projeto legislativo.

Vought afirmou para a imprensa que a previsão do Escritório Orçamentário "não reflete a realidade".

O texto, que poderia definir este segundo mandato de Trump na Casa Branca, ainda enfrenta um árduo caminho no Congresso.

Em 22 de maio, os republicanos conseguiram aprovar o megaprojeto na Câmara dos Representantes por apenas um voto, mas agora o texto será debatido no Senado, que poderá fazer mudanças.

Musk, o homem mais rico do mundo e até há pouco tempo um colaborador próximo de Trump como chefe da comissão de cortes de gastos federais denominada DOGE, criticou novamente a lei orçamentária nesta quarta-feira.

"Kill the bill [Matem a lei]", escreveu o magnata em sua rede social X, acompanhado de um meme do filme "Kill Bill", de Quentin Tarantino. Na terça, Musk disse que o projeto orçamentário é uma "abominação repugnante".

dk/bjt/cjc/arm/rpr