Com Trump, as criptomoedas têm um "defensor" e um "aliado", diz Vance

As criptomoedas têm um "defensor" e um "aliado" com Donald Trump na Casa Branca, proclamou o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, nesta quarta-feira (28), em meio a críticas ao presidente por seu envolvimento em projetos envolvendo as moedas digitais.

Trump, que por muito tempo se opôs às criptomoedas, mudou de opinião no ano passado, uma mudança que lhe rendeu enormes contribuições do setor para sua campanha presidencial.

Vance, palestrante principal na conferência Bitcoin 2025 em Las Vegas, Nevada, enfatizou o apoio do governo Trump às moedas digitais.

"Nosso governo está priorizando a eliminação das regras, da burocracia e das guerras jurídicas que vimos travadas por nossos antecessores contra as criptomoedas. Estamos acabando com o uso das regulamentações federais como arma contra esta comunidade", afirmou.

Desde sua posse em janeiro, Trump nomeou o defensor das criptomoedas Paul Atkins para chefiar a SEC, a comissão reguladora dos mercados financeiros, que substituiu Gary Gensler, adepto de uma linha dura e repressiva.

"Vamos demitir todas as pessoas como ele", prometeu Vance sobre Gensler, a quem acusou de "atacar qualquer esforço para democratizar os mercados financeiros" americanos "sob o pretexto de proteger os consumidores".

Trump estabeleceu uma "reserva estratégica" federal alimentada por bitcoins apreendidos por tribunais dos EUA e levou um dos reguladores bancários dos EUA, o OCC, a autorizar instituições financeiras tradicionais a usar moedas digitais.

Ele também promove iniciativas no Congresso. A Lei GENIUS, próxima de sua análise final no Senado, estabelece uma estrutura legal para as 'stablecoins', um tipo de criptomoeda cujo valor está atrelado a outro ativo.

"Queremos que nossos compatriotas americanos saibam que as criptomoedas e os ativos digitais, e o Bitcoin em particular, fazem parte da economia tradicional e vieram para ficar", disse Vance em Las Vegas.

Trump é alvo de críticas por multiplicar projetos pessoais vinculados a esses ativos de nova geração.

Ele emprestou seu nome a uma nova plataforma de câmbio chamada World Liberty Financial e lançou sua própria moeda digital, o $TRUMP, poucas horas antes de tomar posse em janeiro. Em 22 de maio, ele convidou os 220 maiores detentores de $TRUMP para jantar, levantando sérias questões sobre um possível conflito de interesses.

Na terça-feira, sua empresa de mídia social, Trump Media and Technology Group (TMTG), anunciou que planeja arrecadar aproximadamente US$ 2,5 bilhões (R$ 14,2 bilhões) para construir suas próprias reservas em Bitcoin.

tu/els/ad/dga/lm/am