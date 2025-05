Raúl Asencio, do Real Madrid, é processado por divulgar vídeo sexual com menor de idade

O Tribunal Superior de Justiça de Canárias (TSJC) informou nesta quarta-feira (14) que o zagueiro Raúl Asencio, do Real Madrid, foi formalmente processado por ter gravado imagens sexuais de duas mulheres, uma delas menor de idade, e compartilhá-las sem seu consentimento.

Além de Asencio, serão julgados outros dois três ex-jogadores das categorias de base do clube merengue.

"O Tribunal de Instrução número três de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canária) notificou o auto que conclui a investigação e formaliza um processo penal (...) contra os quatro jogadores, Asencio e seus ex-companheiros das divisões inferiores da equipe, Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez, afirmou o comunicado do TSJC.

Segundo o tribunal, os quatro são acusados de gravar imagens das jovens e divulgá-las sem seu consentimento, "enquanto a maioria deles estava em um espaço privado dentro de um clube de praia no sul da ilha de Gran Canária".

Essa decisão abre caminho para que o Ministério Público e a promotoria apresentem acusações e solicitem um julgamento.

O juiz de instrução considerou que há provas de "crimes de descoberta de segredos sem consentimento e violação de privacidade, distribuição e envio de vídeos a terceiros sem aviso às vítimas nem o consentimento das mesmas, e recrutamento e utilização de menores de idade para fins pornográficos e posse de pornografia infantil".

Os fatos a que o auto se refere teriam acontecido em 15 de junho de 2023. De acordo com a decisão do tribunal, as vítimas, que tinham 16 e 18 anos na época do incidente, "sofrem de transtorno de estresse pós-traumático derivado de suas experiências".

Em setembro de 2023, três jogadores não identificados, entre 21 e 22 anos, foram detidos no centro de treinamento do Real Madrid após uma denúncia apresentada pela mãe de uma jovem de 16 anos que aparece no vídeo.

A imprensa noticiou na época que o principal suspeito, cuja identidade é desconhecida, havia gravado uma relação sexual consentida com a jovem antes de enviar o vídeo aos demais jogadores sem o consentimento da vítima.

Asencio, formado na base do Real Madrid, foi a revelação da temporada depois de se firmar como titular em seu primeiro ano como profissional.

rsc/iga/cb/aam