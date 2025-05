Promotoria pede prisão do pai do campeão olímpico Jakob Ingebrigtsen

O Ministério Público da Noruega pediu a prisão de Gjert Ingebrigtsen, pai do campeão olímpico de atletismo Jakob Ingebrigtsen, acusado de ter agredido fisicamente dois de seus filhos, informou a imprensa do país nórdico nesta terça-feira (13).

Gjert Ingebrigtsen, 59 anos, que trabalhou como treinador de alguns de seus filhos, é acusado de abuso físico e psicológico contra Jakob, de 24, e sua irmã Ingrid, de 18, durante um período total de 14 anos, de 2008 a 2022.

O pai do astro do atletismo nega as acusações.

A previsão é que o processo, iniciado em março, termine na próxima quinta-feira.

Nesta terça, o Ministério Público considerou que as acusações contra Gjert justificavam uma pena de dois anos e meio de prisão, infirmou a emissora NRK.

"Uma das pessoas mais próximas de Jacob praticou violência contra ele. Ele o agrediu e ameaçou", declarou o promotor Angjerd Kvernenes, segundo a NRK.

Jakob Ingebrigtsen e dois de seus irmãos, Henrik e Filip, que também são atletas, foram notícia na Noruega em outubro de 2023, ao acusarem seu pai de ter recorrido à "violência física" e a "ameaças" na criação deles.

Os irmãos cortaram relações com o pai em 2022.

Jakob Ingebrigtsen é o mais bem-sucedido dos três, campeão mundial nos 5.000 m em 2022 e 2023, além dos títulos nos 1.500 m e 3.000 em Nanquim, em março, conseguindo assim uma "dobradinha" mundial indoor pouco antes da abertura do julgamento de seu pai.

Depois de ter conquistado o ouro olímpico nos 1.500 m nos Jogos de Tóquio em 2021, também ganhou o título nos 5.000 m nos Jogos de Paris no ano passado.

