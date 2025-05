Sinner volta de suspensão por doping com vitória no Masters 1000 de Roma

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, voltou às quadras depois de cumprir três meses de suspensão por doping com uma vitória sobre o argentino Mariano Navone (N.99) neste sábado (10), em jogo pela segunda rodada do Masters 1000 de Roma.

Sinner fechou o duelo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 38 minutos.

Apesar do tempo de inatividade, o italiano de 23 anos não deu chances para Navone e levou à loucura os mais de 10 mil espectadores presentes no Foro Itálico, que esperavam ansiosos pelo retorno do ídolo.

Vestido de preto para seu primeiro jogo desde a vitória na final do Aberto da Austrália, no dia 26 de janeiro, Sinner venceu sem dificuldades.

Fechou o primeiro set em 42 minutos e o segundo, mais equilibrado, conseguiu a quebra que lhe deu vantagem no nono game, antes de selar a vitória em seu primeiro match point.

"Estou muito feliz, esperava este momento há muito tempo (...) Dei tudo o que tinha, me senti bem", declarou Sinner antes de ser aclamado pelo público.

Na terceira rodada do Masters 1000 de Roma, o número 1 do mundo vai enfrentar o holandês Jesper de Jong (N.93), que surpreendeu ao eliminar o espanhol Alejandro Davidovich (N.26) por 2 sets a 0 (6-0,6-2).

Sinner teve que cumprir uma suspensão de três meses, que terminou no dia 4 de maio, depois de chegar a um acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada), após dois testes positivos para o anabolizante clostebol, que o tenista atribuiu a uma contaminação acidental.

Com 19 títulos na carreira, três deles de Grand Slam, Jannik Sinner reconheceu que não tem grandes ambições em Roma e que seu grande objetivo é o torneio de Roland Garros.

