Leão XIV visita túmulo de seu antecessor, Francisco

O papa Leão XIV visitou neste sábado (10/5) o túmulo de seu antecessor, Francisco, após fazer um discurso aos cardeais no qual se declarou um "humilde servo de Deus" e afirmou querer seguir o caminho trilhado pelo jesuíta argentino.

Dois dias depois de ser eleito chefe da Igreja católica, o papa americano-peruano visitou o túmulo do pontífice argentino, falecido em 21 de abril, na basílica Santa Maria Maior, em Roma, indicou à AFP uma fonte do Vaticano.

O papa, que pertence à Ordem de Santo Agostinho, visitou também a basílica de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Genazzano, 50 quilômetros a sudeste de Roma, informou o Vaticano.

Anteriormente, em uma reunião de cardeais na Santa Sé, o 267º pontífice da Igreja católica deu algumas pistas sobre suas prioridades e estilo.

O novo papa foi aplaudido ao entrar no salão de conferências vestido com uma túnica papal branca, de acordo com um vídeo divulgado pelo Vaticano.

Nascido nos Estados Unidos, o pontífice explicou que a escolha de seu nome papal reflete seu comprometimento com as causas sociais defendidas por Leão XIII, que durante o século XIX foi um fervoroso defensor dos direitos dos trabalhadores.

"Considerei adotar o nome de Leão XIV. Há várias razões, mas a principal é que o papa Leão XIII, com a histórica encíclica Rerum Novarum, abordou a questão social no contexto da primeira grande revolução industrial", declarou o pontífice de 69 anos.

Esta encíclica de 1891, um tipo de texto no qual os papas abordam questões importantes, pode ser traduzida como "coisas novas" ou "inovações" e é a base da doutrina social da Igreja Católica, que visa promover a dignidade humana, a solidariedade e o bem comum, entre outros valores.

"Hoje, a Igreja oferece a todos seu patrimônio de doutrina social para responder a mais uma revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial, que colocam novos desafios na defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho", disse ele.

Na primeira missa de seu pontificado, na sexta-feira, este ex-missionário, nascido em Chicago e que serviu como bispo no Peru, denunciou o declínio da fé em favor do "dinheiro", do "poder" e do "prazer".

Desde sua eleição como líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos do mundo, Robert Francis Prevost gradualmente vem moldando seu estilo.

Na noite de quinta-feira, em sua primeira aparição pública imediatamente após sua eleição, ele discursou para a multidão em italiano e espanhol da sacada da Basílica de São Pedro.



Em seu discurso deste sábado, o papa também prestou homenagem ao seu antecessor, Francisco, que morreu em abril aos 88 anos e que se inspirou no santo dos pobres durante seu pontificado.

"O papa, de São Pedro até mim, seu indigno sucessor, é um humilde servo de Deus e de seus irmãos, e nada mais do que isso. Os exemplos de muitos dos meus antecessores, como o papa Francisco, demonstraram isso claramente", declarou.

Leão XIV enfatizou o estilo de Francisco de "dedicação total ao serviço e de uma vida sóbria e essencial" e pediu um retorno a "essa valiosa herança".

O Vaticano programou a missa de entronização de Leão XIV para 18 de maio na Basílica de São Pedro.

O novo papa assume a liderança de uma Igreja que enfrenta inúmeros desafios, como a crise vocacional, o papel das mulheres e os casos de agressões sexuais.

Grupos de defesa de vítimas de abusos, como SNAP e Bishop Accountability, receberam sua nomeação com preocupação, ao argumentar que ele manteve em segredo os casos que supervisionava.