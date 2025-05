Câmara dos Representantes dos EUA aprova mudança de nome do 'Golfo do México'

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira (8) em Washington um projeto de lei para mudar oficialmente no país o nome do "Golfo do México" para "Golfo da América".

Em 20 de janeiro, no primeiro dia de seu segundo mandato, o presidente Donald Trump assinou um decreto com essa mudança.

As principais companhias americanas de tecnologia, como Google e Apple, decidiram mudar o nome em seus mapas para os usuários americanos.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, respondeu ironicamente a Trump sugerindo chamar os Estados Unidos de "América Mexicana", com base em mapas do século XVII, quando grande parte do atual território ocidental dos Estados Unidos pertencia ao México.

O projeto de lei, promovido pela congressista Marjorie Taylor Greene, uma das fiéis apoiadoras de Trump, quer impedir, ou ao menos complicar, que no futuro a decisão possa ser revogada.

Um futuro presidente democrata poderia cancelar o decreto republicano de uma só vez. Uma lei, por outro lado, só pode ser abolida mediante um novo processo legislativo.

A aprovação do projeto é em grande parte simbólica, porque outros países não são obrigados a usar o novo nome e é pouco provável que seja validado no Senado, onde precisa de votos democratas.

O texto foi aprovado na Câmara com 211 votos contra 206.

A alteração do nome custaria ao governo federal menos de 500 mil dólares em cinco anos para atualizar documentos e mapas, segundo o Escritório de Orçamento do Congresso.

Escolas, bibliotecas e outras organizações públicas arcariam com os custos de atualizar seus próprios materiais.

rle-ft/ph/erl/llu/ic/aa