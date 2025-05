Cardeais de preto: entenda o que é a igreja católica do rito oriental

O Conclave que irá eleger o sucessor do papa Francisco teve início na manhã dessa quarta-feira (07/05). Em meio ao mar de batinas vermelhas, cinco cardeais se destacaram por usarem vestes pretas.

Durante celebrações especiais, os cardeais usam um roquete branco rendado por cima de uma batina vermelha, acompanhado de uma mozeta e um solidéu também vermelhos, cor que simboliza o sangue de Cristo. A batina apresenta 33 botões na frente e cinco nas mangas, simbolizando a idade e as chagas de Jesus respectivamente. Entretanto, cardeais de ritos orientais têm permissão de usar trajes tradicionais de suas regiões.

Cardeais do rito oriental têm permissão para usar vestes de suas regiões durante o Conclave Reprodução/Vatican Media Cardeais do rito oriental têm permissão para usar vestes de suas regiões durante o Conclave Reprodução/Vatican Media Cardeais do rito oriental têm permissão para usar vestes de suas regiões durante o Conclave Reprodução/Vatican Media Cardeais do rito oriental têm permissão para usar vestes de suas regiões durante o Conclave Reprodução/Vatican Media Cardeais do rito oriental têm permissão para usar vestes de suas regiões durante o Conclave Reprodução/Vatican Media Voltar Próximo

O Cardeal Mykola Bychok, por exemplo, adentrou a capela Sistina com uma roupa vermelha com listras douradas e um longo adereço preto na cabeça. Ele é Eparca da Eparquia de São Pedro e São Paulo de Melbourne dos Ucranianos. Já Baselios Cleemis Thottunkal, Arcebispo-Maior de Trivandrum dos Siro-Malancares na Índia, apareceu com uma capa preta sobre a batina vermelha e um chapéu preto e vermelho.

Outros três cardeais pertencem ao rito oriental e são votantes neste Conclave, são eles: Louis Raphaël I Sako, Patriarca de Bagdá dos Caldeus no Iraque, George Jacob Koovakad, Prefeito do Dicastério para o Diálogo Interreligioso atuando na Itália e na Índia, e Berhaneyesus Demerew Souraphiel, Arcebispo Metropolita de Addis Abeba dos Etíopes na Etiópia.

O padre da Paróquia Coração Eucarístico e professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas) Junior Vasconcelos do Amaral explica que, apesar da diferença das vestes, todas apresentam algum elemento vermelho remetendo ao martírio de Jesus.

“O colégio cardinalício é o colégio dos apóstolos que são chamados a dar testemunho de Cristo, e o maior testemunho de Cristo à humanidade foi seu martírio, a sua vida entregue para o mundo, por isso o vermelho”, diz o pároco.

Atualmente, a igreja católica é formada pela igreja latina, a mais popular e adotada pelos católicos ocidentais, e outras 23 igrejas católicas orientais, como os ritos bizantino, alexandrino, armênio, siríaco e maronita. Padre Júnior explica que todas seguem os mesmos fundamentos, mas apresentam particularidades como liturgia feita em outra língua, adoração à ícones ao invés de imagens, uso intenso de incenso e outras práticas específicas.

“Eles têm ritos litúrgicos diferentes, tradições e práticas que são próprias do mundo deles. Porém, não se contradizem ao essencial da fé: a divindade de Jesus Cristo, a encarnação do verbo, a fé e a devoção a Nossa Senhora, por exemplo. Então, as celebrações são diferentes, mas a teologia é a mesma”, afirma Junior.

Caso um dos cardeais do rito oriental seja eleito neste Conclave, Júnior acredita que o sumo pontífice usaria a tradicional vestimenta do papa mas com alguns elementos de suas vestes tradicionais. Entretanto, ele acredita que a roupa vem em segundo plano e não deve ser relevante para escolha do novo líder da igreja.

“O Papa tem que expressar a universalidade, essa acolhida a todos, o afeto e carinho por todas as pessoas. A veste que ele usa não vem ao caso. O essencial é ele ser um símbolo de unidade, alguém que fale ao coração dos cristãos”, analisa.

O padre lembra, ainda, que a palavra “católico” tem origem do termo grego “katholikós”, uma junção de kata, que significa junto, e holos, que significa inteiro ou todo. Dessa forma, a igreja católica tem a missão de ser universal, sem fronteiras e para todos.