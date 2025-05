Eurodeputados reduzem proteção aos lobos

Os eurodeputados respaldaram, nesta quinta-feira (8), uma redução no status de proteção aos lobos na União Europeia, de "estritamente protegidos" para "protegidos", em linha com uma mudança nas regras de conservação adotada no final de 2024.

A modificação do status de proteção aos lobos foi aprovada por 371 votos a favor, 162 contra e 37 abstenções.

Em termos gerais, os blocos ambientalistas e de esquerda votaram contra o projeto de lei, enquanto os liberais, a direita e a extrema direita votaram a favor, com os social-democratas visivelmente divididos.

Em dezembro, os países membros da Convenção de Berna para a conservação da vida selvagem e do meio ambiente natural na Europa concordaram em reduzir o status dos lobos.

Esse nível reduzido de proteção entrou em vigor em março, e a Comissão Europeia - o braço Executivo da UE - imediatamente agiu para revisar as leis do bloco e garantir que elas refletissem essa mudança.

A UE foi a força motriz por trás da iniciativa de reduzir as proteções, ao argumentar que o aumento do número de lobos levou ao contato mais frequente com humanos e com o gado.

No entanto, ativistas e ambientalistas temem que a medida atrapalhe a recuperação alcançada pelos lobos nos últimos 10 anos, depois de quase terem sido extintos há um século.

Representantes de esquerda no Parlamento apontam que a mudança legislativa tem motivação política e carece de base científica.

"A redução da proteção dos lobos é motivada pelo medo, não pelos fatos", lamentou o parlamentar alemão Sebastian Everding, do bloco de esquerda.

Os lobos-cinzentos foram praticamente exterminados na Europa há 100 anos, mas seu número cresceu para a população atual de cerca de 20.300, principalmente nos Bálcãs, nos países nórdicos, na Itália e na Espanha.

Na prática, a mudança nas regras da UE facilitará a caça de lobos em regiões rurais e montanhosas, onde a proximidade com o gado e cães pastores é considerada muito ameaçadora.

