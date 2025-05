Igreja Católica já tem novo papa

Formada pelo UNI-BH em 2004 Pós graduada em Gestão Estratégica da Comunicação pela PUC Minas Já trabalhou em rádio, TV e assessorias de imprensa. No Diários Associados desde 2011 como subeditora do Aqui e, desde 2013, é subeditora do Portal Uai / EM

A Igreja Católica já tem um novo papa. A fumaça branca subiu da chaminé da Capela Sistina por volta às 13h08 (horário do Brasil) desta quinta-feira (8/5), 18h08 na hora local. O nome do escolhido pelos 133 cardeais no reunidos no conclave desde o meio-dia dessa quarta-feira ainda não foi revelado.

Para conhecer a identidade do novo guia espiritual de 1,4 bilhão de católicos, será preciso aguardar o "Habemus Papam", o anúncio oficial feito no balcão da basílica de São Pedro e a aparição do 267º pontífice da Igreja católica.

Depois da aguardada fumaça branca, milhares de pessoas reunidas na praça de São Pedro, no Vaticano, aplaudiram e comemoraram a escolha do novo líder da Igreja Católica. Os sinos da basílica de São Pedro também tocaram fortemente pouco após a emissão da fumaça branca na chaminé instalada no telhado da Capela Sistina.

Nos próximos minutos, o protodiácono, o cardeal francês Dominique Mamberti, revelará seu nome com o anúncio "Habemus papam", antes que o novo pontífice conceda sua bênção "urbi et orbi" (À cidade e ao mundo). O nome escolhido pelo novo papa também será revelado.

O novo papa precisará encarar muitos desafios à frente da Igreja Católica. Terá que amenizar o atrito entre as diferentes correntes dentro de uma Igreja onde coexistem sensibilidades culturais muito diversas, que ou apoiaram ou criticaram decisões de Francisco como acolher imigrantes, a abertura aos leigos e mulheres, a benção para casais homoafetivos, os padres pedófilos, os conflitos e guerras no planeta.

O 267º sucessor de São Pedro herda uma Igreja de 1,4 bilhão de fiéis cuja distribuição geográfica é desigual - em plena expansão no hemisfério sul, mas com redução constante na Europa.

No final de 2023, a Igreja tinha 406.996 padres em todo o mundo, um número 0,2% menor que em 2022. O número de padres aumenta na África e na Ásia, mas diminui em outros lugares. (Com AFP)