Trump terá desfile militar no dia do seu aniversário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos celebrarão um desfile militar no dia 14 de junho, coincidindo com o 250º aniversário da criação do Exército americano e com o aniversário de 79 anos do presidente Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (2/5) a Casa Branca.

Trump "homenageará os veteranos norte-americanos, os militares em serviço ativo e a história militar com um desfile militar", escreveu a porta-voz da Casa Branca Anna Kelly na rede social X.

A dupla celebração pode levar mais de 6.500 soldados, cerca de 150 veículos e 50 aeronaves para Washington, segundo a agência Reuters.

Comemorações de aniversário dos diferentes ramos das Forças Armadas dos EUA tradicionalmente ocorrem em todo o país e em bases ao redor do mundo.

O Exército dos EUA já vinha planejando levar tropas e equipamentos ao National Mall, em Washington, em junho, como parte das comemorações do seu aniversário. Mas autoridades, que falaram sob condição de anonimato, disseram que os planos agora incluem um desfile militar, já que o aniversário do Exército também coincide com o 79º aniversário de Trump.

De acordo com um documento de planejamento visto pela agência de notícias Reuters, haverá uma semana de celebrações pelo Exército, culminando em um desfile no dia 14 de junho.

Uma autoridade dos EUA disse que o planejamento mais recente inclui vários milhares de soldados adicionais e dezenas de veículos militares que não seriam necessários se não houvesse desfile.

Essa autoridade afirmou que tudo ainda está na fase de planejamento e pode mudar, acrescentando que não está claro se o desfile foi um pedido da Casa Branca ou algo que o Exército começou a considerar por conta própria.

Acrescentou ainda que o plano ainda não foi aprovado pela Casa Branca nem por líderes do Pentágono. A Casa Branca confirmou que Trump sediará um desfile militar para veteranos e membros das Forças Armadas, mas não forneceu detalhes. Ainda não está claro quanto isso custaria.

Trump nunca escondeu o desejo de realizar desfiles militares. Durante seu primeiro mandato, ele ordenou que o Pentágono estudasse a possibilidade de uma exibição de força militar após uma viagem à França, em 2017, na qual ele e o presidente francês Emmanuel Macron assistiram às Forças Armadas francesas marchando pela avenida Champs-Élysées, em Paris.

Trump acabou optando por uma exibição de tanques e outros veículos blindados durante a celebração do 4 de Julho de 2019, em Washington.

Desfiles militares nos Estados Unidos são geralmente raros. Em outros países, esses desfiles costumam ser realizados para celebrar vitórias em batalhas ou exibir poder militar.

Em 1991, tanques e milhares de soldados desfilaram por Washington para comemorar a expulsão das forças iraquianas do líder Saddam Hussein do Kuwait, durante a Guerra do Golfo.

Nessa quinta-feira (1/5), Trump insinuou que celebraria os militares, embora não tenha mencionado o dia 14 de junho. Ele também disse que mudará o nome dos aniversários do fim de ambas as guerras mundiais para "Dia da Vitória".

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Muitos de nossos aliados e amigos estão celebrando o dia 8 de maio como o Dia da Vitória, mas nós fizemos mais do que qualquer outro país, de longe, para garantir um resultado vitorioso na Segunda Guerra Mundial", escreveu Trump na rede social Truth Social. "Vamos começar a celebrar nossas vitórias novamente".