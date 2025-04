Jack Draper vence Tommy Paul e vai às quartas do Masters 1000 de Madri

O tenista britânico Jack Draper, número seis do mundo, se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Madri nesta quarta-feira (30) ao derrotar o americano Tommy Paul (nº 12) sem dificuldades, por 6-2 e 6-2, em uma hora e oito minutos.

Draper se tornou o primeiro britânico a chegar às quartas de final em quadras de saibro desde Daniel Evans em 2021.

Ele nunca havia passado da segunda fase do torneio de Madri.

Tommy Paul pagou caro por seus inúmeros erros não forçados diante do atual campeão do Masters 1000 de Indian Wells.

Jack Draper vai enfrentar o italiano Matteo Arnaldi (nº 44), que mais cedo derrotou outro americano, Frances Tiafoe (nº 17), com parciais de 6-3 e 7-5.

"Eu encaro jogo a jogo, tento manter o foco na partida e dar o meu melhor sempre", disse Draper, de 23 anos, à televisão pública espanhola (TVE).

--- Resultados desta quarta-feira do Masters 1000 de Madri:

Quarta rodada (simples masculino):

Jack Draper (GBR/N.5) x Tommy Paul (EUA/N.11) 6-2, 6-2

Matteo Arnaldi (ITA) x Frances Tiafoe (EUA/N.16) 6-3, 7-5

