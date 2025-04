Casal abandona hotel e deixa 158 barris de fezes humanas no local

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O casal dinamarquês Flemming Hansen e Mette Helbæk, donos do resort Stedsans, na Suécia, abandonaram o empreendimento devido às altas dívidas, deixando para trás não só obrigações fiscais, como também dejetos e cadáveres de bichos.

Empreendedores deixaram 158 barris de resíduos humanos e animais mortos no local. Eles fecharam o resort sem aviso prévio por conta das altas dívidas fiscais com o governo começaram a se acumular, até que, no fim de 2024, os proprietários desapareceram sem deixar rastros.

Resort oferecia 16 chalés de madeira em meio à floresta. A proposta era conectar os hóspedes com a natureza, uma opção para quem buscava fugir do estresse urbano.

Investigações apontam que o casal deixou a Dinamarca para fugir de uma dívida fiscal milionária. De acordo com uma reportagem publicada pelo The Guardian, mudaram-se para a Suécia em 2016 e fundaram o Stedsans, mas também começaram a acumular débitos com o fisco sueco, estimados em cerca de 470 mil libras (aproximadamente 3,5 milhões de reais).

No antigo site do resort, os proprietários explicaram a situação. "Há mais de 8 anos, trabalhamos para concretizar nossa visão de um futuro mais belo. Chegamos muito longe com os Stedsans, mas também tivemos que perceber, no caminho, que ser empreendedores motivados por almas em uma missão em um país onde os impostos estão entre os mais altos do mundo e a burocracia é implacável é uma tarefa impossível. Pelo menos para nós", diz o comunicado.

"Tentamos até o fim fazer funcionar. Mas, finalmente, a dívida dos anos iniciais, repleta de promessas não cumpridas pelas autoridades e os 2 anos com as fronteiras fechadas devido à pandemia, nos alcançaram. Quando você ler isto, provavelmente já fomos declarados falidos pelas autoridades fiscais suecas "m diz publicação no site do resort sueco

Casal reapareceu supostamente na Guatemala. A dupla, que teria iniciado um novo empreendimento no país, usou as redes sociais para novamente apresentar sua versão dos fatos.

"Nós não quebramos nenhuma lei. Nós não fugimos. Nós não deixamos nenhum animal morrer. Nós não poluímos. Lutamos pelos nossos direitos contra o sistema tributário e, em vez de perder a batalha, viramos as costas para ele. Estamos sendo falsamente acusados e usados como isca de cliques e para vinganças pessoais", disseram Flemming Hansen e Mette Helbæk, no Instagram.