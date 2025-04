Canadá: motorista atropela multidão e mata nove pessoas

Nove pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um motorista jogar seu carro contra a multidão que participava do Festival Lapu Lapu Day Block Party, evento que celebra a cultura filipina, em Vancouver, no Canadá, na noite de sábado (26/4). A polícia canadense descartou a possibilidade de um ataque terrorista, mas as investigações seguem em andamento.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3 — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025





Segundo relatos, o veículo, de cor preta, trafegava de maneira errática antes de invadir a área lotada. O suspeito, um homem de 30 anos, foi preso no local. Segundo relatado na imprensa local, durante a abordagem policial, o agressor pediu desculpas às testemunhas e implorou para que não filmassem seu rosto com celulares. O jornal Vancouver Sun disse que há indícios de que o homem estaria em surto relacionado a problemas de saúde mental.

Testemunhas afirmaram que o carro atravessou o festival em linha reta, com velocidade de 100 km/h. "Saí do meu caminhão de comida, olhei para a rua e havia corpos por todo lado. "Não consegui ver o motorista, só ouvi o barulho do motor. O carro atravessou o quarteirão em linha reta, parecia querer causar o máximo de destruição possível”, contou, emocionado, Yoseb Vardeh, comerciante que estava no festival, em entrevista ao Postmedia.

Jagmeet Singh, líder do Novo Partido Democrático do Canadá, estava no festival e deixou deixou o local poucos minutos antes do atropelamento. "É tão horrível que não encontro palavras. Penso nas crianças que vi sorrindo e dançando", declarou à imprensa canadense.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, manifestou solidariedade às vítimas. "Estou devastado com as notícias dos terríveis acontecimentos em Vancouver", escreveu nas redes sociais.

O prefeito de Vancouver, Ken Sim, e o primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, também lamentaram a tragédia, demonstrando apoio à comunidade filipina. O conselheiro municipal Pete Fry classificou o dia como "horrível para toda a comunidade filipina e para Vancouver". O país inteiro, declarou o primeiro-ministro Carney, "está de luto".

I am devastated to hear about the horrific events at the Lapu Lapu festival in Vancouver earlier this evening.



I offer my deepest condolences to the loved ones of those killed and injured, to the Filipino Canadian community, and to everyone in Vancouver. We are all mourning with… — Mark Carney (@MarkJCarney) April 27, 2025





O festival homenageava Lapu-Lapu, um dos maiores heróis nacionais das Filipinas, símbolo da resistência anticolonialista no século XVI. Para muitos, a celebração representava um momento de orgulho cultural e união — que acabou transformado em pesadelo.