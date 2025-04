Trump diz que iniciou negociações com a China

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter falado por telefone com Xi Jinping sobre as tarifas comerciais, segundo uma entrevista do mandatário norte-americano à revista Time nesta sexta-feira (25).



Trump também afirmou que consideraria uma 'vitória' se as tarifas ficarem em 50% e que espera que acordos comerciais sejam firmados nas próximas três ou quatro semanas. Segundo ele, a iniciativa da conversa partiu do líder chinês.

O presidente republicano não disse quando Xi telefonou ou o que os dois líderes discutiram, dizendo à Time: "Ele telefonou. E não acho que isso seja um sinal de fraqueza da parte dele".



Também nesta sexta, a China afirmou que é essencial reforçar a preparação para eventuais "cenários extremos" e que está preparando um plano de emergência, com as tensões comerciais com os Estados Unidos.

"É necessário aumentar o nível de consciência política, adotar uma abordagem sistêmica, consolidar as reflexões baseando-nos em linhas vermelhas e cenários extremos, com um forte enfoque na prevenção e na mitigação dos riscos comerciais", disse o Ministério do Comércio em um comunicado.



Recentemente, a China negou estar negociando com os Estados Unidos sobre as tarifas alfandegárias, mas Trump garantiu que espera que ambos os países alcancem um acordo nas próximas semanas, segundo a revista Time.

Na quarta-feira (23), o presidente dos EUA já havia falado que buscava um acordo comercial "justo" com a China e que "tudo está ativo" nas negociações envolvendo os países.



O presidente americano, Donald Trump, rebateu na quinta-feira (24) as alegações chinesas de que as duas potências econômicas não realizaram conversas para aliviar a guerra comercial em curso. Trump afirmou que os dois países conversaram durante a manhã.

"Eles tiveram uma reunião esta manhã", disse Trump aos repórteres, recusando-se a dizer a quem ele estava se referindo. "Não importa quem são 'eles'. Podemos revelar isso mais tarde, mas eles tiveram reuniões esta manhã, e nós estamos nos reunindo com a China."



As tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo dispararam após o aumento das tarifas às importações procedentes da China este ano, com 145% adicionais sobre muitos produtos devido a práticas que Washington considera injustas, entre outros problemas.



Pequim, por sua vez, reagiu com novas tarifas alfandegárias de 125% sobre os produtos americanos.

Donald Trump impôs tarifas alfandegárias a todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos no começo de abril, particularmente da Europa e da Ásia, provocando uma tempestade nos mercados mundiais.

