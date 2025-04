Quatro homens são resgatados de caverna, após nove horas presos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quatro espólogos — especialistas no estudos de caverna – foram resgatados no Túnel do Sumidouro, em Valência, na Espanha, após ficarem nove horas presos em uma caverna. De acordo com a equipe de resgate, os homens faziam uma expedição e acabaram em uma região sem saída.

Os quatro espólogos entraram na caverna por volta das 14h de sábado. Eles acreditaram que a caverna tinha uma saída no fundo e removeram a corda depois do rapel. No entanto, acabaram presos na última câmara. De acordo com imagens divulgadas pela Guarda Civil espanhola, o local estava repleto de água, o que dificultou que os homens conseguissem retornar.

Dois de seus colegas, que haviam permanecido do lado de fora, ligaram para os serviços de emergência quando o grupo não saiu depois de várias horas. Bombeiros, Guarda Civil, engenheiros florestais e voluntários se juntaram para o resgate.

Eles conseguiram contatar os homens presos, que relataram estarem se sentindo bem, mas com dificuldades para sair da caverna. As equipes de resgate entraram na caverna, encontraram os espólogos no fundo do abismo e os trouxeram à superfície. Eles não apresentavam ferimentos, mas estavam com frio e cansados.

Segundo especialistas, o Túnel do Sumidouro é uma das cavernas mais importantes do mundo em formação rochosa de calcário, com profundidade de 205 metros. Com um percurso de aproximadamente 1.300 metros, é a cavidade mais profunda formada em gesso do mundo.