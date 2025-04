Justiça dos EUA devolve ao Paraguai manuscrito do século XVI

Um manuscrito do século XVI, que desapareceu em data indeterminada do Arquivo Nacional do Paraguai, foi devolvido ao país sul-americano, anunciou a Justiça nova-iorquina nesta sexta-feira (18).

Avaliado em 20.000 dólares (R$ 117 mil), o "Manuscrito Hernandarias", assim nomeado pelo sobrenome do governador colonial que o escreveu, Hernando Arias de Saavedra, tem 13 páginas e fazia parte do acervo do Arquivo Nacional desde pelo menos 1870.

O documento ressurgiu em um leilão em 2013, quando foi adquirido por um comerciante de livros raros de Nova York.

Após receber um aviso, em janeiro de 2025, das autoridades consulares paraguaias em Nova York, a Unidade de Tráfico de Antiguidades (UTA), do Supremo Tribunal de Manhattan, recuperou o manuscrito no começo de abril.

"A devolução deste manuscrito histórico (...) simboliza nosso compromisso comum com a conservação do patrimônio cultural e da memória histórica", disse, em um comunicado, a cônsul geral do Paraguai em Nova York, Fabiola Torres Figueredo.

O manuscrito, escrito, assinado e datado de 1598 por Hernando Arias de Saavedra, o primeiro crioulo (descendente de europeus nascido nas Américas) a ocupar o cargo de governante nos vice-reinados hispano-americanos, detalha as leis que regiam a vida cotidiana da população indígena na colônia espanhola.

Hernandarias foi um precursor da abolição, em 1603, do sistema de 'encomienda punitiva', uma forma de escravidão que permitia aos colonos espanhóis exigirem tributos e trabalhos forçados dos povos indígenas.

Trata-se da primeira repatriação de um objeto roubado que esta entidade atribui ao Paraguai.

"Estou muito contente de que, pela primeira vez, tenhamos conseguido devolver um objeto roubado do povo do Paraguai", declarou o promotor Alvin Bragg.

Desde sua criação, a UTA recuperou mais de 6.000 antiguidades avaliadas em mais de 465 milhões de dólares (R$ 2,72 bilhões) e até agora devolveu quase 5.500 delas a 30 países.

af/dg/mvv/aa