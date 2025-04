Homem compra raspadinha em supermercado e ganha R$ 5,8 milhões

Um simples passeio ao supermercado se transformou em uma virada de sorte para Alexander Demooy, de 38 anos, morador de Naples, na Flórida, EUA. Ele ganhou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,8 milhões) ao comprar uma raspadinha de US$ 50 (aproximadamente R$ 290) da Loteria da Flórida em uma unidade do supermercado Publix. O prêmio foi reivindicado em parcela única de US$ 640 mil (cerca de R$ 3,7 milhões), conforme anunciou a Loteria em comunicado oficial na última segunda-feira, 14 de abril.

De acordo com o portal norte-americano USA Today, Demooy participou do jogo "500X The Cash", conhecido por oferecer o maior prêmio da história das raspadinhas da Loteria da Flórida — em que o vencedor pode ganhar até US$ 25 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão). Embora não tenha conquistado o valor principal, o sortudo recebeu a segunda maior recompensa possível. O supermercado Publix onde o bilhete foi adquirido também foi beneficiado, recebendo uma comissão de US$ 2 mil (cerca de R$ 11 mil) pela venda da raspadinha premiada.

Segundo o portal estadunidense Miami Herald, a raspadinha de US$ 50, embora cara, atrai muitos jogadores devido ao alto potencial de premiação. As chances de ganhar qualquer valor no jogo são de 1 em 4,23. No entanto, a probabilidade de conquistar o prêmio de US$ 1 milhão é bem mais desafiadora: 1 em 274.004. Para quem sonha com os US$ 25 milhões, as chances são de apenas 1 em 21.920.355.

A Loteria da Flórida afirma que os jogos de raspadinha são um dos pilares do portfólio da instituição, representando cerca de 74% das vendas de bilhetes no ano fiscal de 2023-2024. Mesmo com chances reduzidas, histórias como a de Demooy continuam a inspirar milhares de jogadores em todo o estado. Afinal, basta uma única raspadinha para mudar tudo.

Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges