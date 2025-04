Ministra britânica tem conta X hackeada para promover falsa criptomoeda

A conta da ministra britânica Lucy Powell na rede social X foi hackeada nesta terça-feira (15) para promover uma falsa criptomoeda, confirmou seu porta-voz à AFP.

"A conta X pessoal de Lucy Powell foi hackeada nesta manhã. Medidas foram tomadas para garantir a segurança da conta e suprimir as mensagens falsas", afirmou a fonte, confirmando a informação da BBC.

O perfil verificado da ministra, que é responsável pelas relações com a Câmara dos Comuns e é seguida por cerca de 70.000 pessoas, foi usado na manhã de terça-feira para publicar uma série de mensagens promovendo uma criptomoeda supostamente vinculada à câmara baixa do Parlamento britânico.

De acordo com as capturas de tela, as mensagens, agora excluídas, promoviam os méritos de uma criptomoeda chamada "$HCC".

De acordo com Luke Nolan, analista da empresa de gestão de ativos digitais CoinShares, houve apenas 34 transações desta criptomoeda, o que teria gerado um lucro de cerca de US$ 260 (R$ 1.526, na cotação atual).

