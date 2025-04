Partido pró-democracia mais antigo de Hong Kong à beira da dissolução

Membros do partido político pró-democracia mais antigo de Hong Kong, que liderou os protestos em massa de 2019 reprimidos pela China, votaram neste domingo (13) pela sua dissolução, uma proposta da liderança.

Mais de 90% dos 100 membros presentes na votação apoiaram a moção que permite aos líderes prosseguir com as medidas necessárias para sua dissolução, principalmente no nível contábil, de acordo com o partido.

No entanto, esta não é "a decisão final", disse seu presidente, Lo Kin-hein.

"Nos próximos meses, espero que tenhamos outra assembleia geral (na qual) proporemos esta moção no contexto de um debate e votação", acrescentou.

Lo Kin-hein anunciou em fevereiro uma provável autodissolução do partido, alegando que "desenvolver a democracia em Hong Kong continua difícil".

O Partido Democrático foi fundado em 1994, como resultado da fusão de vários movimentos democráticos, três anos antes de o Reino Unido devolver sua colônia à China.

Seus primeiros líderes desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento do princípio "Um País, Dois Sistemas": o pacto constitucional que prometia que Hong Kong manteria um alto nível de autonomia e se beneficiaria do respeito aos direitos humanos após a transferência britânica do território para a China em 1997.

Mais tarde, o partido se tornou a voz mais influente no Parlamento local da megalópole financeira internacional e liderou as manifestações pró-democracia da década de 2010.

Mas gradualmente perdeu influência política à medida que Pequim aumentou sua repressão, culminando em 2020 com a imposição de uma lei de segurança nacional em retaliação aos protestos em massa de 2019.

Desde então, muitas das principais figuras desse movimento pró-democracia se exilaram ou foram presas.

hol-nr/jnd/pt/es/zm/aa