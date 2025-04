Lukas Martens bate recorde mundial dos 400m livres

O campeão olímpico alemão Lukas Martens, de 23 anos, quebrou o recorde mundial dos 400 metros livres neste sábado (12) em Estocolmo na Suécia com o tempo de 3 minutos, 39 segundos e 96 centésimos, 11 centésimos mais rápido do que o tempo estabelecido em 2009 por seu compatriota Paul Biedermann.

Este último percorreu a distância em 3:40.07 no Mundial em Roma vestindo um traje de poliuretano que mais tarde foi proibido em competições.

Martens, que ganhou o ouro olímpico nessa distância no ano passado em Paris com um tempo de 3:41.78, anteriormente detinha seu recorde pessoal nos 400m livre de 3:40.33, estabelecido no Campeonato Alemão de 2024.

ig/dam/pm/aam