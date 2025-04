Escola na Irlanda quer preservar tradição dos telhados de palha

No alto de uma escada, os aprendizes de fabricação e manutenção dos telhados de palha se esforçam para aprender o ofício, sob o olhar atento de um dos últimos mestres na Irlanda. O objetivo de sua formação é salvar uma forma de vida com riscos de desaparecer.

A Donegal Thatching Scholl abriu em outubro em Portnoo (noroeste da Irlanda) e oferece cursos gratuitos aos fins de semana para ensinar a uma nova geração as técnicas de confecção de telhados de palha, elementos emblemáticos da paisagem irlandesa.

“A tradição está desaparecendo, é essencial transmiti-la aos mais jovens”, diz Brian Lafferty, mestre nessa forma de se fazer telhados.

O septuagenário aprendeu com seu pai a manutenção e fabricação dos telhados de palha no condado de Donegal, onde se encontra a maior quantidade de casas desse tipo na Irlanda.

“Quando estou em um telhado, quase consigo ouvir a música que ressoava abaixo dele. Penso nas vidas que foram vividas ali”, conta.

Brian Lafferty lamenta que as gerações mais jovens não tenham o mesmo apego a esse tipo de moradia.

“Podia levar três anos para reunir as pedras e construir uma casa de palha, enquanto uma máquina pode derrubá-la em dez minutos”, diz, com lágrimas nos olhos.

Fidelma Toland segue com atenção os conselhos do mestre.

Garçonete em um bar e agricultora, a mulher de 43 anos vive em uma casa de muros de pedra e telhado de pala, onde seu avô e sua mãe nasceram.

“Quero aprender a mantê-la”, explica sorrindo.

Localizada a 260 quilômetros ao noroeste de Dublin, a escola atraiu muita gente durante seus dias de portas abertas.

Vinte pessoas se inscreveram nos cursos para iniciantes. Algumas vêm de longe, destaca Conal Shovlin, cofundador da escola.

“Há um ressurgimento do interesse por esse símbolo da cultura irlandesa. Há 70 ou 80 anos, a maioria dos moradores do campo vivia sob um telhado de palha”, explica Shovlin.

O próprio Shovlin, de 74 anos, nasceu em uma casa desse tipo e herdou de seu pai a paixão pela manutenção dos telhados de palha.

“A palha, graças à sua densidade, mantém a casa aquecida no inverno e fresca no verão. É, ao mesmo tempo, prática e charmosa”, diz.

E a chuva “resvala sobre um telhado de palha como as costas de um pato”, acrescenta Conal Shovlin, que gostaria que esse tipo de formação fosse ensinado nas escolas técnicas.

Em sua opinião, há entre 300 e 400 cabanas na Irlanda que precisam de reparos urgentes e restam somente dez artesãos especialistas nesse tipo de telhado em tempo integral no país.

Um estudo recente revelou uma diminuição de 30% no número de casas com telhado de palha nos últimos dez anos no condado de Donegal.

“Estão desaparecendo, mas não são enormes e não são tão difíceis de restaurar”, afirma Shovlin. “Se formarmos especialistas nisso, poderão percorrer o país e salvá-las”, acrescenta.

Mas relançar esse ofício não é tarefa fácil. Além da falta de mão de obra qualificada, a escassez de matérias-primas também representa um obstáculo.

