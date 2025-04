Motorista ganha vitória na Justiça após receber multa de R$ 85 mil

Hannah Robinson, uma jovem britânica de 21 anos, obteve uma vitória significativa após ser multada injustamente em £ 11 mil (quase R$ 85 mil) por não conseguir pagar a tarifa de estacionamento no prazo de cinco minutos. Ela foi penalizada repetidamente por uma falha no sistema de pagamento e dificuldades com o sinal de telefonia, enquanto estacionava seu BMW em Darlington, na Inglaterra, no estacionamento da empresa Excel Parking.

O caso começou em 2021, quando Robinson, que trabalhava em um restaurante local, começou a estacionar regularmente no Feethams Leisure Centre. Embora pague costumeiramente o valor da taxa, ela enfrentaria dificuldades devido ao sinal fraco de internet e problemas no aplicativo de pagamento.

Apesar dos obstáculos, continuava a usar o espaço, pois considerava ser uma opção mais segura, especialmente durante a noite. No entanto, o estabelecimento começou a emitir multas por causa da regra dos cinco minutos para pagamento.

Carta de lembrete final recebida pela britânica Reprodução/BBC

Em 2022, Robinson iniciou um processo de apelação contra as multas, que se acumulavam rapidamente. Em fevereiro de 2024, a Excel Parking enviou uma cobrança exigindo o pagamento de £ 100 (R$ 765) por cada uma das 67 multas, além de taxas adicionais de £ 70 (R$ 535) por dívidas, totalizando um valor exorbitante de £ 11 mil.

O caso ganhou proporções maiores quando a empresa entrou com uma ação judicial contra a britânica, exigindo que ela pagasse várias multas. No entanto, o tribunal decidiu em favor do jovem. Em março de 2025, a juíza distrital Janine Richards rejeitou o consentimento da Excel Parking, considerando a conduta da empresa “irracional e fora da norma”.

A juíza ainda determinou que a empresa fosse obrigada a pagar mais de £ 10 mil(mais de R$ 75 mil) em custos legais à Fundação Acesso à Justiça, instituição de caridade que oferece assistência jurídica gratuita a pessoas vulneráveis.

Segundo o jornal inglês Metro's Daily Newspaper, a moça expressou sua satisfação após o veredito. "Sinto-me feliz que eles (Excel Parking) agora experimentem um pouco do que passei", disse ela, relatando o estresse e a ansiedade causados pelas constantes ameaças de cobrança.

A vitória judicial também chamou atenção para a regra do espaço que gerou tantas multas. A jovem destacou o impacto negativo, considerando especialmente as condições precárias de sinal no local. "É um absurdo exigir que as pessoas paguem em cinco minutos, quando o sinal é ruim, e as caixas eletrônicas frequentemente não funcionam", desabafou.

Por enquanto, a Excel Parking não comentou sobre a decisão e indicou que pretende recorrer da sentença. Enquanto isso, a vitória de Robinson não apenas elimina a ameaça financeira que pairava sobre ela, como garante um importante recurso para uma instituição que luta por justiça para os mais necessitados.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata