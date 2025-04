Principais crises nas Bolsas desde o crash de 1929

As Bolsas de Valores desabaram nesta segunda-feira (7) devido ao impacto das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao resto do mundo e à anunciada resposta da China.

Os economistas ainda não falam de "crash", uma palavra que designa uma queda brusca e generalizada dos preços, com importantes consequências para a economia real. Mas os analistas já mencionam uma queda "histórica" e até mesmo um "banho de sangue" nos mercados asiáticos e europeus.

A seguir, as principais quedas do mercado de ações que abalaram a economia mundial desde o início do século XX.

- 2020: crash pela pandemia

As Bolsas viveram uma quinta-feira tensa em 12 de março de 2020, no dia seguinte à declaração de pandemia de covid-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Naquele dia, Paris perdeu 12%, Madri 14% e Milão 17%. Londres e Nova York recuaram, respectivamente, 11% e 10%, algo sem precedentes desde o crash de outubro de 1987.

Os mercados continuaram em queda nos dias seguintes. Em 16 de março, os índices americanos registraram perdas superiores a 12%.

- 2008: crise do "subprime"

As consequências da crise do "subprime" (créditos hipotecários de alto risco) nos Estados Unidos se estendem aos mercados financeiros mundiais.

De janeiro até outubro, os principais índices das Bolsas caem entre 30% e 50%, com perdas acentuadas em várias sessões em outubro.

A crise financeira, que culmina com a falência do banco de investimentos Lehman Brothers em setembro, afunda os Estados Unidos na recessão. Milhões de americanos perdem suas casas.

- 2000: fim da bolha da Internet

A bolha especulativa sobre os valores das ações relacionadas à Internet e novas tecnologias chega ao fim. Após um recorde de 5.048,62 pontos em 10 de março, o índice Nasdaq, que concentra os valores da Internet e de tecnologia, perde 27% durante as duas primeiras semanas de abril e 39,3% em um ano.

A queda afeta todos os mercados vinculados à "nova economia".

- 1987: primeira queda da era da informática

Na segunda-feira, 19 de outubro, após um importante déficit comercial e uma alta das taxas de juros por parte do Bundesbank, o Dow Jones perdeu 22,6% em um único dia em Wall Street.

As demais Bolsas também despencaram. Foi o primeiro crash da era da informática, chamado de "Black Monday".

- 1929: Crash em Wall Street

Na quinta-feira, 24 de outubro, o índice Dow Jones perde mais de 22% no início da sessão, mas limita sua queda a 2,1% no fechamento.

O índice cai 13% em 28 de outubro e 12% no dia 29. Esta crise marca o início da Grande Depressão nos Estados Unidos e de uma crise econômica mundial.

