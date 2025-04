Papa faz aparição pública surpresa aos fiéis neste domingo (6/4)

O papa Francisco fez uma aparição pública neste domingo (6/4), na Praça São Pedro, durante a celebração do Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde. A presença do pontífice, que segue em recuperação após internação por problema respiratório, foi surpresa para os fiéis. Veja trechos publicados na rede social do Vaticano.

Sentado em uma cadeira de rodas, Francisco apareceu diante de cerca de 20 mil presentes. No altar, ao fim da missa presidida por dom Rino Fisichella, acenou, deu a bênção e fez uma breve saudação: “Bom domingo a todos! Muito obrigado!”.

Durante a celebração, foi lida uma homilia escrita por ele. Nela, compartilhou sua vivência recente com a doença e destacou que, mesmo nos momentos mais difíceis, “Deus não nos deixa sozinhos”.

Na mensagem, o papa afirmou que a experiência da enfermidade pode se transformar em oportunidade de fé e renovação espiritual. Ele também dirigiu palavras aos profissionais da saúde, os incentivando em suas vocações com humanidade e compaixão. “A cama de um doente pode se transformar num ‘lugar santo’ de salvação e redenção”, escreveu.