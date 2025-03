Guia Michelin concede 68 novas estrelas a restaurantes na França

O célebre guia Michelin de gastronomia atribuiu, nesta segunda-feira (31), 68 novas estrelas na França, inclusive uma terceira ao restaurante de Christopher Coutanceau, dois anos depois de tê-la retirado, além de uma a "Le Coquillage", do chef Hugo Roellinger.

A edição 2025 deste guia gastronômico inclui, ainda, nove novos restaurantes de duas estrelas, entre eles "Maison Nouvelle", do midiático chef Philippe Etchebest, em Bordeaux, sudoeste da França.

O livro recomenda, ainda, 57 novos restaurantes de uma estrela e dez novos restaurantes Etoile Verte (Estrela Verde) em toda a França.

A lista dos contemplados foi divulgada em Metz, no leste do país, durante um ato muito aguardado, ao qual assistiram todos os chefs com estrelas Michelin, assim como os futuros ganhadores.

Criado em 1900 para os motoristas pelos irmãos André e Edouard Michelin, o guia Michelin agora está disponível na Ásia e nas Américas do Norte e do Sul.

