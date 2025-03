O logotipo de pássaro do Twitter, que por anos simbolizou a plataforma, foi vendido por US$ 34.375 (R$ 195.932) em um leilão realizado pela RR Auction. Pesando 254 quilos e medindo 3,7 metros de altura, a placa foi removida da sede do Twitter em São Francisco após a reestruturação da empresa, que passou a se chamar X, sob a liderança de Elon Musk.

A RR Auction, especializada em itens raros e colecionáveis, confirmou que o logotipo foi arrematado, mas o nome do comprador não foi revelado. A venda chama a atenção não apenas pelo valor, mas também pelo simbolismo de despedida de uma era do Twitter - substituída pela nova marca X.

Elon Musk já havia leiloado outros objetos históricos da empresa, como placas de identificação, móveis de escritório e até equipamentos de cozinha.

Além do logotipo do Twitter, o leilão contou com produtos de grande valor histórico relacionados à tecnologia. Um computador Apple-1, completo com acessórios, foi vendido por US$ 375.000 (R$ 2,13 milhões). Um cheque assinado por Steve Jobs em 1976, quando ainda era CEO da Apple, alcançou US$ 112.054 (R$ 638.690), e um iPhone de primeira geração, lacrado em sua embalagem original, foi arrematado por US$ 87.514 (R$ 498.737).



O leilão foi mais uma etapa na transformação da imagem da empresa, que deixou para trás muitos dos elementos que a tornaram um ícone da era das redes sociais, além disso, reflete a crescente valorização de itens ligados à história da tecnologia e à cultura digital.