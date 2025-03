Alarcón, do Boca Juniors, é operado após sofrer séria lesão no joelho

O meio-campista chileno Williams Alarcón, do Boca Juniors, foi operado nesta segunda-feira (16) após sofrer uma grave lesão no domingo, contra o Defensa y Justicia, em partida do torneio Apertura argentino, e ficará afastado dos gramados por cerca de dois meses.

Alarcón, que chegou ao Boca este ano, sofreu uma ruptura no menisco do joelho direito aos 24 minutos e foi retirado do campo aos prantos.

O jogador começou a ganhar minutos devido às ausências no meio de campo do espanhol Ander Herrera e de Camilo Rey Domenech, e esta lesão o deixa de fora do torneio Apertura.

Embora se trate de uma lesão significativa, dentro da comissão técnica houve um certo alívio porque os gestos de dor do jogador prenunciavam um problema ainda mais complexo.

"Tudo correu bem e já estou pensando em me recuperar o mais rápido possível. Me disseram entre um mês e meio e dois meses (de recuperação). Mas não quero ter pressa, mas sim me recuperar da melhor maneira. O clube tem trabalhado muito bem", destacou Alarcón nesta segunda-feira (17).

O chileno havia acabado de completar uma excelente temporada de 2024 no Huracán e o Boca o contratou pelo valor de 2,8 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões pela cotação atual) por 80% dos seus direitos.

str/tev/ma/aam/cb