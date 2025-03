Papa tem noite tranquila e mantém seu repouso, diz Vaticano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O papa Francisco teve uma noite tranquila e continua em repouso, informou o Vaticano neste domingo (9).

A Santa Sé divulgou um curto comunicado sobre a condição do papa, como sempre faz pelas manhãs desde a internação do pontífice. "A noite foi tranquila e o papa mantém seu repouso", informou o Vaticano.

Um dia antes, o Vaticano divulgou boletim médico informando que o papa tem melhora gradual: "As condições clínicas do Santo Padre permaneceram estáveis nos últimos dias e, consequentemente, demonstram uma boa resposta à terapia. Há, portanto, uma melhoria gradual e ligeira".

O papa permaneceu sem febre, ainda segundo o boletim médico. De acordo com o Vaticano, a troca gasosa melhorou e os exames hematoquímicos e os hemogramas estão estáveis.

Francisco está internado há três semanas com pneumonia bilateral. A saúde do pontífice tem alternado entre pioras e leves melhoras, mas nos últimos dias ele não apresentou novos quadros de insuficiência respiratória, nem teve febre.

O papa passa pela sua mais longa internação desde que tomou posse no Vaticano, em 2013. É a quarta hospitalização durante o papado. Da última vez ele havia ficado três dias internado por conta de uma bronquite. No ano passado, Francisco alarmou a Igreja após sofrer uma série de quedas. Em 2021 ele ficou dez dias recluso para se submeter a uma cirurgia no intestino.

