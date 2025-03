Ataque aéreo contra Hezbollah deixa um morto no sul do Líbano

O exército israelense realizou um ataque aéreo neste sábado (8) contra um membro do Hezbollah no sul do Líbano, onde "liderava as atividades terroristas" do movimento islamista, deixando um morto e um ferido, de acordo com a agência de notícias oficial libanesa.

Também estava "envolvido na reconstrução da infraestrutura" do movimento xiita, disse o exército israelense em um comunicado.

O exército acrescentou que impediria "todas as tentativas do Hezbollah de reconstrução" depois que um frágil cessar-fogo no sul do Líbano entrou em vigor em 27 de novembro.

A Agência Nacional de Informação do Líbano (NNA), citando o Ministério da Saúde, relatou um ataque de drone contra um carro na cidade de Kherbet Selm (sul), deixando um morto e um ferido.

O exército israelense realizou vários ataques contra "locais militares" do Hezbollah na região na sexta-feira.

Após o ataque sem precedentes do Hamas palestino ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, seu aliado Hezbollah abriu uma segunda frente lançando foguetes contra o norte de Israel a partir do sul do Líbano.

Um acordo de cessar-fogo alcançado em 27 de novembro pôs fim a mais de um ano de hostilidades, incluindo dois meses de guerra aberta.

Israel continua realizando ataques regulares em território libanês e ambos os lados se acusam mutuamente de violar o cessar-fogo.

acc/cyj/hme/mab/eg/aa