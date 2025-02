Contas no vermelho preocupam papa Francisco no hospital

ROMA, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - O Vaticano aguarda 32 milhões de turistas e peregrinos neste 2025 de Jubileu, evento que ocorre há sete séculos, mas apenas a cada 25 anos. Um espaço temporal tão grande que pode ser medido em papas: em 2000, o pontífice era João Paulo 2º. É também uma das apostas do Vaticano para fazer frente ao déficit do microestado de 440 mil m2 e estimados mil habitantes que abriga o comando da Igreja Católica, em Roma.

No meio de sua internação para tratar de uma pneumonia dupla e o quadro de saúde mais complicado registrado em seu papado, Francisco divulgou a criação de uma comissão encarregada de organizar e estimular doações para a Santa Sé.

O teor do quirógrafo, documento papal escrito de próprio punho, um dos mais importantes do direito eclesiástico, foi divulgado na quarta-feira (26). Traz a data de 11 de fevereiro, três dias antes da hospitalização, mas o fato de ser tornado público agora está carregado de significado.

As contas da Santa Sé preocupam o pontífice desde que assumiu seu comando. Três meses após ter sido escolhido papa no conclave precipitado pela renúncia de Bento 16, em 2013, Francisco elaborou seu primeiro quirógrafo, em que determinava a supervisão do funcionamento do Banco do Vaticano. A instituição vinha de um histórico de escândalos, e a missão do grupo era "harmonizá-la com a missão da Igreja Católica".

O papa não enfrenta apenas oposição da ala conservadora da Igreja pelo fato da atitude progressista que tenta imprimir à Igreja em seu papado. Encara também resistência a cortes mais profundos no orçamento do Vaticano vindos da Cúria Romana, seu braço administrativo.

Segundo relato da agência Reuters, chefes de departamentos do Vaticano, incluindo cardeais importantes na hierarquia da Santa Sé, argumentaram contra propostas mais radicais de economia em uma reunião no fim de 2024. Discordaram também do desejo expresso pelo papa de buscar financiamento externo para corrigir o déficit.

As contas do Vaticano não são públicas. Um relatório reservado do ano passado, também segundo a Reuters, fala em um total de 83 milhões de euros no vermelho, a despeito de algumas medidas pontuais de economia, como a redução do valor pago como salário para cardeais. Dois anos antes, o resultado negativo teria sido bem menor, de 33 milhões de euros, o que demonstraria a urgência de um aperto fiscal.

Encravado em Roma, o Vaticano tem finanças próprias, mas não recolhe impostos nem emite títulos. Ao mesmo tempo, sustenta um fundo de pensões e dívidas crescentes. Os ganhos com administração de cerca de 5.000 propriedades, doações e turismo não são suficientes diante de gastos crescentes. O Museu do Vaticano vem registrando visitação recorde desde o fim da pandemia, mas, com acervo enorme, tem altos custos com a preservação de obras. O Jubileu ocorre em boa hora, mas os números mostram que bem mais preciso ser feito.

A nova comissão, segundo o documento elaborado por Francisco, deverá procurar formas de estimular a doações de fiéis ou por intermédio de conferências de bispos, como a CNBB brasileira, e fundos assistenciais geridos por católicos.

Ressalva que o esforço não pode prejudicar obras beneficentes já em curso. Um dos argumentos dos cardeais para se opor aos cortes é justamente o risco de prejudicar o trabalho pastoral, importante em diversas partes carentes do mundo.

Em termos administrativos, a Igreja Católica funciona de maneira descentralizada. Cada diocese cuida de seus próprios compromissos. As contas do Vaticano, portanto, são um caso à parte. No momento de maior fragilidade, em termos de saúde, e até de especulações sobre uma eventual renúncia, Francisco sinaliza que continua firme no propósito de encarar os problemas que percebe em sua instituição.