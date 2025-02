Papa acordou bem e 'o coração segue forte', diz Vaticano

O Vaticano atualizou o estado de saúde do papa Francisco e informou na manhã desta sexta-feira (21/2) que a noite transcorreu bem. "Esta manhã o Papa Francisco se levantou e tomou o café da manhã", afirma a nota.

O papa está internado há uma semana. Francisco, de 88 anos, deu entrada no Hospital Gemelli, de Roma, no dia 14 de fevereiro para tratar uma infecção respiratória. Após exames completos do tórax foi apontado que o papa enfrenta uma pneumonia bilateral.

No boletim divulgado na noite de quinta-feira (20/2), o Vaticano informou que o pontífice apresentou "ligeira melhora". O papa segue sem febre e respira sem aparelhos. “O Papa tem alguns focos de pneumonia, continua respirando de forma autônoma e o coração segue forte.”

Corrente de orações

No mundo todo, fiéis se reúnem e fazem orações pela vida do Papa. A Igreja Católica está mobilizando a Rede Mundial de Oração do Papa para incentivar os fiéis a rezarem pela saúde do papa.

Na Argentina, país de onde o papa é natural, o Obelisco de Buenos Aires foi iluminado com uma foto do papa. Além disso, missas e celebrações têm sido realizadas pedindo a recuperação da saúde de Francisco.

