Número de mortos por graves enchentes no leste dos EUA sobe para 13

Pelo menos 13 pessoas morreram no leste dos Estados Unidos, 11 delas apenas no estado de Kentucky, devido a graves enchentes que ocorrem há dias e que também já deixaram vários desaparecidos, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (17).

"Podemos confirmar 11 mortes devido a este incidente climático", disse o governador de Kentucky, Andy Beshear, em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, fornecendo um balanço com dois mortos a mais do que o saldo do estado no domingo.

Segundo Beshear, "esse número pode ainda aumentar" porque "todo o Kentucky foi afetado". O governador afirmou que ainda há "água estagnada por todos os lados", o que levou ao fechamento de mais de 300 estradas.

No dia anterior, Beshear havia indicado que a maioria das vítimas foram encontradas presas em seus veículos sob as inundações.

As intensas chuvas e enchentes que castigam o estado constituem "um dos incidentes meteorológicos mais difíceis que já tivemos que enfrentar", insistiu, comparando a situação com a do verão de 2022, quando 43 pessoas morreram nas enchentes apenas em Kentucky.

A tempestade, que combinou ventos fortes, inundações, chuvas e logo depois temperaturas geladas, atingiu vários outros estados do leste dos Estados Unidos.

Uma pessoa morreu em Atlanta, Geórgia (sudeste), no domingo, devido ao mau tempo. A morte foi causada por uma árvore "extremamente grande" que foi arrancada pela raiz durante uma tempestade e se chocou contra a casa da vítima, segundo um funcionário do Departamento de Bombeiros local, o capitão Scott Powell, citado pela imprensa americana.

sha/bpe/llu/ag/jb/am