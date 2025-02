Relembre as participações de Donald Trump na televisão

Antes de se firmar no meio político, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já era conhecido no setor do entretenimento graças às suas aparições regulares em diversos filmes e séries de TV - além de seu programa The Apprentice.

Geralmente interpretando a si mesmo, o empresário já esteve em algumas produções bastante relevantes para a cultura pop. Confira a seguir algumas de sua aparições:

Os Simpsons (1989-2025)

Donald Trump em 'Os Simpsons' Reprodução/FOX

No episódio "Bart to The Future", capítulo número 243 da temporada 11 da sitcom “Os Simpsons”, a trama previu a eleição de Trump à presidência dos EUA. A série, que vai ao ar desde 1989, retrata as temáticas familiares vivenciadas pelo casal Homer e Marge, e seus filhos Bart, Lisa e Maggie.

No episódio, Lisa Simpson se elege presidente dos EUA logo após o mandato de Donald Trump, afirmando que "herdou uma grande dívida" e que "o país estava quebrado".



Um Maluco no Pedaço (1990-1996)

A participação de Trump foi marcante em "Um maluco no pedaço". A série protagonizada por Will Smith, era uma das 20 maiores audiências da TV norte-americana, uma das poucas que apresentava uma família negra de classe alta. Na época, Trump foi ovacionado ao entrar em cena na série, gravada com plateia.

Esqueceram de mim 2 - Perdido em Nova York (1992)

Donald Trump em 'Esqueceram de Mim' Crédito: 20th Century Studios

Em “Esqueceram de mim 2”, Kevin (Macaulay Culkin) é esquecido em casa por sua família novamente, mas consegue se hospedar no famoso Plaza Hotel, em Nova York, onde reencontra os ladrões do primeiro filme. A obra conta com a aparição de Donald Trump, que era dono do Plaza Hotel - antes de se tornar presidente dos EUA -, onde as gravações ocorreram.



Os Batutinhas (1994)

Aparição de Donald Trump em 'Os Batutinhas' Reprodução/20th Century Fox

Na década de 1990, Trump atuou em Os Batutinhas (1994). Ele deu vida ao pai de um garoto rico, que atendeu a uma chamada de telefone em uma corrida de kart. Durante a ligação, ele se refere ao filho da seguinte maneira: “O melhor filho que o dinheiro pode comprar”.

South Park (1997-presente)

Aparição de Donald Trump em South Park Reprodução/Comedy Central

No segundo episódio da temporada 19 de South Park, Trump foi alvo de paródias em um capítulo que aborda questões sobre imigração. Com a animação retornando em 2025, o criador Matt Stone afirmou que a figura do republicano continuará a ser relevante nos novos episódios, embora tenha comentado que "não há mais nada que possamos dizer sobre ele".

Sex in the City (1998-2004)

Aparição de Donald Trump em Sex and The City Reprodução/Warner Bros

Série de sucesso da HBO, Sex and the City acompanha as aventuras amorosas de quatro mulheres solteiras em Nova York. Trump fez uma rápida participação no oitavo episódio da segunda temporada, que foi ao ar em 1999. “Samantha, um [drink] cosmopolitan e Donald Trump: não há nada mais nova-iorquino do que isso”, afirma a narradora da série, Carrie (Sarah Jessica Parker).

Zoolander (2001)

Aparição de Trump e Melania em Zoolander Reprodução/Prime Vídeo

O atual presidente dos Estados Unidos também teve uma breve participação na comédia Zoolander, de 2001. Na cena, ele e sua esposa, Melania Trump, aparecem em um tapete vermelho dando uma entrevista. O evento foi real e o casal improvisou as falas. Ben Stiller, protagonista do filme, revelou que houve um pedido para que Trump fosse removido da trama, durante a edição, mas sem sucesso.

Trump e a comunidade artística

Apesar de suas participações, o republicano não possui apoio de boa parte da comunidade artística por conta de suas declarações e modo de fazer política. Um exemplo disso, foi a reação negativa desse grupo após sua auto nomeação como chefe do conselho de diretores do John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington, na última quarta-feira (12/2).

Sua decisão foi tomada poucos dias depois de tirar os nomeados pelo ex-presidente, Joe Biden, da diretoria, o que revoltou vários profissionais do instituto, que optaram por renunciar seus cargos.

O novo comitê, composto por membros de confiança do republicano, demitiu Deborah F. Rutter, presidente de longa data do conselho.



Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice