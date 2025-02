EUA reconhece esforços do México para conter migração irregular

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, reconheceu os esforços do México para conter a migração irregular durante uma ligação com o chanceler mexicano, Juan Ramón de la Fuente, informaram ambos os governos nesta quinta-feira (13).

Essa conversa, realizada na quarta-feira, foi um seguimento dos "acordos estabelecidos" entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua contraparte mexicana, Claudia Sheinbaum, informou a chancelaria do México na rede social X.

Rubio "expressou seu agradecimento pelos recentes esforços do México para frear a migração indocumentada" e sua colaboração no processo de repatriação dos migrantes, detalhou, por sua vez, o Departamento de Estado americano em um comunicado.

Os dois funcionários também discutiram o combate ao tráfico de fentanil, um perigoso opioide sintético que causa pelo menos 75 mil mortes por ano nos Estados Unidos, e o contrabando de armas para o México.

"México e Estados Unidos continuarão trabalhando de forma coordenada, com pleno respeito à nossa soberania e para o benefício de ambos os povos", acrescentou a chancelaria mexicana.

Trump anunciou, em 1º de fevereiro, tarifas de 25% sobre todas as exportações do México e do Canadá, seus parceiros no acordo de livre comércio T-MEC, acusando ambos os países de permitir o tráfico de drogas e a entrada de migrantes indocumentados em território americano.

No entanto, o republicano adiou a imposição dessas tarifas até o início de março, após uma negociação telefônica com Sheinbaum, que concordou em mobilizar 10 mil militares na fronteira com os Estados Unidos.

O México reivindica que os Estados Unidos interrompam o fluxo de armas para os cartéis de drogas mexicanos, que o presidente americano ordenou que fossem designados como organizações terroristas.

