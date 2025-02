OpenAI: Musk vai retirar oferta de compra se empresa não tiver fins lucrativos

Elon Musk vai retirar sua oferta de compra da pioneira da inteligência artificial OpenAI caso o conselho administrativo da empresa mantenha o modelo de organização sem fins lucrativos, indicam documentos judiciais apresentados nesta quarta-feira (12).

Segundo o Wall Street Journal, Musk fez na última segunda-feira uma oferta para comprar a criadora do ChatGPT. A proposta foi rejeitada pelo diretor-executivo da empresa, Sam Altman, que afirmou que ela não está à venda.

"Se o conselho da OpenAI, Inc. estiver disposto a preservar a missão de organização sem fins lucrativos e decidir retirar o sinal de 'à venda' de seus ativos freando a sua conversão, Musk vai retirar a oferta", dizem os documentos apresentados à Justiça.

A OpenAI opera atualmente sob uma estrutura híbrida, como uma organização sem fins lucrativos com um braço que gera lucro. A mudança para um modelo com fins lucrativos, que Altman considera crucial para o desenvolvimento da empresa, havia exacerbado a tensão com Musk.

Os dois executivos integravam a equipe de 11 pessoas que fundou a OpenAI em 2015, e Musk primeiro proporcionou o financiamento inicial, de US$ 45 milhões (cerca de R$ 270 milhões). Três anos depois, ele deixou a empresa.

Os custos significativos com design, treinamento e implementação de modelos de inteligência artificial forçaram a OpenAI a buscar uma nova estrutura, que desse aos investidores uma participação no capital e proporcionasse uma gestão mais estável.

A conversão em organização com fins lucrativos requer a aprovação de autoridades da Califórnia e de Delaware.

