Turista pula de penhasco de 18 metros de altura e morre no Havaí

Um turista argentino de 28 anos morreu no Havaí, nos Estados Unidos, ao pular de um penhasco de aproximadamente 18 metros de altura. Santiago Bourdieu saltou em Spitting Cave - área famosa da ilha para a prática de esportes radicais. O acidente aconteceu no último sábado (8/2), segundo o site do jornal La Nacion.

O argentino era professor na Escola St. Nicholas, em Olivos. Além de professor, era preparador físico nas divisões inferiores no Clube San Isidro (SIC), onde também jogava rúgbi.

Após saltar de uma distância equivalente a um prédio de 6 andares, a vítima ficou por 15 minutos embaixo d'água até ser localizada pelos socorristas.

Ainda segundo o site, ele pulou por volta das 18h07 e, às 18h22, o Corpo de Bombeiros local chegou para resgatá-lo. "Bombeiros e socorristas levaram o corpo em um jet ski para Moanalua", explicou uma pessoa que presenciou a cena.

Mesmo depois das tentativas de ressuscitação, ele precisou ser levado a um hospital próximo, em estado crítico, mas não resistiu e morreu.

A área da queda é bastante perigosa e famosa por suas fortes correntes.



