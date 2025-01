Colisão de avião com helicóptero é acidente com mais mortes nos EUA

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Não há sobreviventes da colisão entre um avião da American Airlines e um helicóptero do Exército americano, em Washington, nos Estados Unidos, na noite dessa quarta-feira (30/1). A informação foi confirmada por autoridades que trabalham no resgate.

Os socorristas não fazem mais uma operação de busca e resgate, mas sim uma missão de recuperação dos corpos. Havia 68 pessoas a bordo do avião, fazendo com que esse seja o acidente com mais mortes nos Estados Unidos, desde 2009.

O voo da American Airlines saíra de Wichita e ia para Washington. A aeronave bateu contra um helicóptero militar em treinamento ao se aproximar da pista 33 do aeroporto Ronald Reagan, por volta das 21h, de acordo com a Administração Federal de Aviação. Cerca de 300 socorristas trabalham na missão de recuperação.

Até a publicação desta reportagem, mais de 30 corpos foram resgatados. Ainda não foi divulgado quantas pessoas morreram no acidente em DC. Destroços foram encontrados a mais de 1 km de distância do local.

A causa do acidente não foi revelada. O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, informou, em entrevista coletiva, que a tripulação do helicóptero militar era "bastante experiente" e usava "óculos de visão noturna".

Até então, o acidente com avião com mais mortes tinha acontecido em Buffalo, Nova York, em fevereiro de 2009. Na ocasião, 45 passageiros e quatro tripulantes morreram quando um avião da Colgan Air caiu em uma casa. Outra pessoa no solo também morreu.

Trump lamenta acidente

O presidente Trump fez uma publicação em seu perfil na rede social Truth Social, agradecendo aos socorristas por seu "trabalho incrível". Ele também lamentou as mortes ocorridas.

"Fui totalmente informado sobre o terrível acidente que ocorreu no Aeroporto Nacional Reagan. Que Deus abençoe suas almas. Obrigado pelo trabalho incrível que está sendo feito por nossos primeiros socorristas. Estou monitorando a situação e darei mais detalhes conforme eles surgirem”, escreveu.