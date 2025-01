Componentes indispensáveis para a vida são encontrados em asteroide Bennu

O asteroide Bennu está começando a revelar seus segredos graças ao estudo de amostras preservadas de qualquer contaminação terrestre, revelando a presença de minerais e aminoácidos essenciais para o surgimento da vida, de acordo com dois estudos publicados na quarta-feira.

Em 2020, a espaçonave Osiris-Rex da Nasa coletou 120 gramas de regolito, uma camada de poeira e cascalho, do asteroide, que estava a 300 milhões de quilômetros da Terra.

A espaçonave deixou sua valiosa carga de volta à Terra em 2023 em uma cápsula bem vedada, permitindo que os especialistas estudassem o material sem o risco de contaminação atmosférica.

Uma análise inicial rápida confirmou a presença de “água e cristais de carbono, dois dos elementos que deram origem à vida”, disse o administrador da Nasa, Bill Nelson, entusiasmado.

Mas Bennu, na verdade, abriga muito mais compostos do que os encontrados na Terra.

A diversidade de matéria orgânica identificada nas amostras “é incompatível com a biologia terrestre”, de acordo com um primeiro estudo publicado na Nature Astronomy e liderado pelo astrobiólogo da Nasa Daniel Glavin e pelo astroquímico Jason Dworkin.

As amostras de fato incluem aminoácidos: quatorze dos vinte úteis para proteínas em formas de vida na Terra, bem como as cinco bases que compõem o DNA e o RNA de todos os seres vivos.

Essa descoberta reforça o argumento da teoria de que a vida não poderia ter surgido na Terra sem a contribuição de extraterrestres.

A análise também revelou a presença de aminoácidos muito raros ou inexistentes no planeta azul, além de milhares de formas de compostos nitrogenados.

- O “pai” de Bennu -

A questão da criação de Bennu permanece em aberto, mas não sua origem, que deve ser buscada no “pai” de Bennu, de acordo com o segundo estudo publicado na Nature.

O asteroide, um verdadeiro aglomerado de detritos, teria se formado há menos de 65 milhões de anos a partir de pelo menos uma estrela muito mais maciça, cuja origem remonta aos primórdios do sistema solar, há cerca de 4,5 bilhões de anos.

“Agora sabemos que os ingredientes brutos para a vida estavam se combinando de formas interessantes e complexas dentro do progenitor de Bennu”, segundo Tim McCoy, curador da coleção de minerais do Museu Nacional de História Natural dos EUA e principal autor do estudo, citado por sua instituição.

O estudo, que reuniu vários laboratórios internacionais, anuncia a descoberta de sais minerais - compostos inorgânicos igualmente essenciais à vida - nunca antes observados em amostras extraterrestres.

Sua presença é explicada pela evaporação de bolsões de água contidos no asteroide que deu origem a Bennu.

Esse é um ponto crucial enfatizado pelo professor Yasuhito Sekine, do Instituto de Ciências de Tóquio, em um artigo que acompanha o trabalho publicado na Nature.

A água do asteroide “teria contido compostos orgânicos e inorgânicos que teriam sofrido reações para formar moléculas biológicas”, indispensáveis para o surgimento da vida.

E essas reações “poderiam ter sido induzidas pela evaporação da água intersticial”, escreve Sekine.

O resultado foi a formação de salmouras semelhantes às crostas de sal encontradas em lagos secos na Terra.

As amostras de Bennu contêm, por exemplo, seis minerais encontrados no lago seco Searles, na Califórnia.

- As salmouras -

A descoberta foi “possível graças à análise de amostras coletadas diretamente do asteroide e depois cuidadosamente preservadas”, observou Sekine.

Elas foram mantidas em uma atmosfera de nitrogênio, excluindo qualquer umidade prejudicial aos compostos voláteis.

A descoberta é fundamental porque “as salmouras são ambientes nos quais a vida poderia ter evoluído ou poderia persistir no sistema solar”, observa o estudo.

A presença de salmouras foi detectada na lua de Saturno, Enceladus, ou no planeta anão Ceres, no cinturão de asteroides entre os planetas Marte e Júpiter.

De acordo com Sara Russell, professora de ciência planetária do Museu de História Natural de Londres, esses estudos representam “um imenso progresso na compreensão e na evolução de asteroides como Bennu, e como eles podem ter ajudado a tornar a Terra habitável”.

