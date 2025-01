Bayern de Munique contrata o jovem goleiro Jonas Urbig

O Bayern de Munique anunciou nesta segunda-feira (27) a contratação do jovem goleiro Jonas Urbig, do Colônia (2ª divisão alemã), que assinou com o clube bávaro até 2029.

Considerado um dos goleiros mais promissores de sua geração, Urbig, de 21 anos, chega ao Bayern para rejuvenescer uma posição na qual a equipe conta com dois veteranos: Manuel Neuer (38 anos) e Sven Ulreich (36 anos).

O jovem goleiro, que já defendeu a seleção sub-21 da Alemanha, foi revelado pelo Colônia e estreou no time profissional em 2023.

Urbig também tem passagens por outros dois clubes da segunda divisão alemã, Jahn Regensburg e Greuther Fürth, antes de voltar nesta temporada ao Colônia.

bm/jde/dr/cl/cb/am