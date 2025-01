Após três meses, Genoa planeja dispensar Balotelli

O Genoa está procurando "uma boa solução" para o atacante Mario Balotelli, contratado no final de outubro e que jogou apenas 56 minutos desde que retornou à Itália, disse o diretor esportivo do clube nesta segunda-feira (27).

"Balotelli perdeu espaço, mas ainda quer jogar", disse Marco Ottolini à Sky Sport, antes da vitória do Genoa sobre o Monza por 2 a 0, pelo Campeonato Italiano.

"Acredito que até o fim da janela de transferências será uma questão de encontrar uma boa solução para todos. O Genoa não está dando a ele os minutos de jogo que ele gostaria, então achamos que a solução pode ser encontrar um clube onde ele pode jogar", continuou o dirigente.

A chegada de "Super Mario", que aos 34 anos assinou com o Genoa até o final da atual temporada, foi um pedido do técnico Albertino Gilardino, demitido em meados de novembro.

Seu sucessor, o francês Patrick Vieira, que jogou com Balotelli no Manchester City e depois o treinou no Nice, não o utiliza há pouco mais de um mês.

Sem clube desde junho do ano passado, quando deixou o Adana Demirspor, da Turquia, Balotelli chegou ao Genoa para suprir as ausências do português Vitinha e do brasileiro Júnior Messias por lesão, mas o artilheiro da Euro 2012 não conseguiu se firmar na equipe.

Graças à vitória sobre o Monza (2 a 0) nesta segunda-feira, a terceira seguida nos últimos cinco jogos, o Genoa se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Italiano com 26 pontos, na 12ª colocação.

