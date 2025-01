As quatro soldados de Israel que vão ser libertadas em Gaza

Quatro jovens israelenses que cumpriam o serviço militar na fronteira com a Faixa de Gaza quando foram sequestradas, em 7 de outubro de 2023, devem ser libertadas neste sábado (25), como parte do acordo de trégua entre o Hamas e Israel.

Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy foram levadas juntas da base de Nahal Oz, perto do kibutz de mesmo nome. A ação foi gravada pelos agressores.

Outras três soldados foram sequestradas com elas: Agam Berger, que permanece na Faixa de Gaza; Noa Marciano, cujo corpo foi repatriado; e Ori Megidish, libertada pelo Exército em outubro de 2023.

- Liri Albag, 19 -

Liri tinha 18 anos quando foi sequestrada. Conforme relatado pelo The Jerusalem Post, ela conseguiu passar mensagens para familiares por meio de reféns libertados, nas quais pediu à sua irmã Shai que não cancelasse a viagem tradicional após o serviço militar, uma tradição israelense, e que não mexesse em seus sapatos preferidos.

Segundo depoimentos de ex-reféns, Liri foi obrigada a cozinhar, limpar e cuidar dos filhos de seus sequestradores. Ela apareceu neste mês em um vídeo de mais de 3 minutos divulgado pelo Hamas.

Os pais de Liri são muito ativos na mobilização para pedir a libertação dos reféns.

- Karina Ariev, 20 -

Pouco antes do seu sequestro, Karina Ariev, então com 19 anos, estava ao telefone com seus pais, enquanto choviam foguetes e os militantes atacavam a base. O contato foi encerrado às 7h40.

"Ela nos pediu que seguissemos com nossas vidas" caso ela morresse, contou sua irmã Sasha à revista Time. Segundo o Fórum de Famílias de Reféns, Karina sonha em ser psicóloga.

O vídeo do sequestro mostra que a jovem ficou ferida na ação. Em janeiro de 2024, ela apareceu em um vídeo publicado pelo Hamas na rede social Telegram, ao lado de Daniella Gilboa.

- Daniella Gilboa, 20 -

Na manhã de 7 de outubro de 2023, Daniella, então com 19 anos, estava em contato com pessoas próximas e enviava vídeos para o namorado. Graças à roupa que vestia na ocasião, ela pôde ser identificada posteriormente em vídeos do Hamas.

Natural de Petah Tikva, perto de Tel Aviv, a jovem é "uma musicista apaixonada, que estuda piano e canto" e que caminhava para uma carreira musical, segundo o Fórum das Famílias.

- Naama Levy, 20 -

No vídeo do seu sequestro, Naama Levy, então com 19 anos, é escoltada até um veículo vestindo calças que parecem estar manchadas de sangue. Neta de sobreviventes de campos de concentração, a soldado aparece em outras imagens com o rosto inchado.

Segundo um site criado por parentes de Naama - segunda de quatro filhos e praticante de triatlo -, ela cresceu na Índia, onde estudou em uma escola americana. Quando criança, participou do programa Hands of Peace, que promove o diálogo entre jovens israelenses e palestinos.

