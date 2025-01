Aos 41 anos, Felipe Melo anuncia aposentadoria do futebol

O zagueiro Felipe Melo, de 41 anos, anunciou sua aposentadoria do futebol nesta sexta-feira (24), pouco mais de um mês depois de deixar o Fluminense.

"Hoje, encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida: minha carreira como jogador de futebol. Foram anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas", escreveu o agora ex-jogador em sua conta no Instagram.

"Agradeço a todos os clubes que tive o prazer de atuar, aos torcedores, que foram o combustível da minha caminhada, aos meus companheiros, todas as pessoas que marcaram essa jornada e à minha família, que sempre acreditou em mim", acrescentou.

Felipe Melo havia declarado em outubro do ano passado que encerraria a carreira no final de 2025, mas esse plano dependia de uma renovação de contrato com o Fluminense para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa entre junho e julho, o que não aconteceu.

Conhecido por seu temperamento explosivo dentro de campo, o veterano zagueiro fez parte do elenco do Tricolor que conquistou a Copa Libertadores em 2023, a primeira do clube carioca.

Após o título histórico, perdeu espaço ao longo da temporada passada, na qual o Fluminense lutou contra o rebaixamento para o Série B do Campeonato Brasileiro.

Fora dos planos do técnico Mano Menezes, Felipe Melo acabou deixando o clube, depois de ter passado por equipes europeias como Inter de Milão, Juventus, Fiorentina e Galatasaray.

Pela Seleção Brasileira, Felipe Melo disputou a Copa do Mundo de 2010 e foi campeão da Copa das Confederações em 2009. No total, foram 22 jogos e dois gols marcados com a 'Amarelinha'.

