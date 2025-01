Agentes policiais abateram, nesta quarta-feira (22), um dos criminosos mais procurados da Venezuela, acusado de controlar grandes áreas de Petare, uma das maiores favelas do país, informou o ministro do Interior, Diosdado Cabello.

“Em um confronto com uma comissão de inteligência de nossas forças policiais, o criminoso Wilexis Alexander Acevedo Monasterios foi morto”, disse Cabello em uma declaração transmitida pela televisão estatal.

Uma espécie de lenda cresceu em torno de “Wilexis”, como ele era conhecido, alimentada pelo medo que ele instilava em Petare, uma favela de cerca de 600 mil habitantes em Caracas, onde ele praticava extorsão, sequestro, tráfico de drogas e outros crimes.

Ele estava na lista dos criminosos mais procurados da Venezuela. As autoridades ofereciam uma recompensa de 150 mil dólares (valor em 906,5 mil reais na cotação atual) por informações que permitissem a sua captura.

O criminoso é "uma das pessoas que mais prejudicou a comunidade de Petare, são incontáveis assassinatos e extorsões que este senhor executava terrivelmente conra os habitantes do município de Sucre, e também contra os habitantes de toda Caracas”, observou.

O membro da gangue de 39 anos tinha uma “longa carreira de crime e terror”, disse Cabello, acrescentando que sua morte contribuiria para a “paz em Caracas”.

Durante anos considerado um dos países com a maior taxa de homicídios da região, a cena do crime na Venezuela se transformou, de acordo com especialistas, com a extorsão se tornando um dos crimes mais comuns.

A taxa de homicídios caiu de 91,8 para 26,8 por 100.000 habitantes entre 2016 e 2023, de acordo com o Observatório Venezuelano da Violência (OVV), uma ONG independente, enquanto o governo estimou a taxa de 5,2 por 100.000 habitantes em 2023.

A gangue de Wilexis surgiu ao mesmo tempo em que gangues perigosas como a Tren de Aragua, em 2010, espalhou-se pelo continente e agora está na mira do governo dos EUA.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse, ao assumir o cargo em 20 de janeiro, que declarará grupos criminosos como o “Trem de Aragua” como organizações terroristas.

