A Rússia afirmou, nesta segunda-feira (20), que derrubou 31 drones ucranianos que pretendiam atacar empresas industriais.

"Ao longo da noite passada, o sistema de defesa antiaérea interceptou e destruiu 31 drones ucranianos", disse o Ministério da Defesa russo no Telegram.

"Uma tentativa de ataque com drones inimigos" foi realizada contra "empresas industriais" no Tartaristão (Volga), a cerca de 1.000 km da fronteira com a Ucrânia, de acordo com um comunicado do governo regional publicado no Telegram.

Acrescentou que "todos os drones foram neutralizados. Não houve vítimas ou danos".

bur/pz/mas/zm/aa