O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, propôs neste domingo (19) proibir a compra de casas na Espanha por estrangeiros não europeus, depois de ter anteriormente esboçado a possibilidade de lançar um imposto de 100% sobre este tipo de transação, como forma de combater a crise imobiliária.

"Vamos propor que esses estrangeiros não pertencentes à UE, que não residem lá nem suas famílias e que, portanto, estão apenas especulando com essas casas e esses imóveis, sejam proibidos de comprá-los em nosso país", disse Sánchez durante um evento realizado por seu Partido Socialista na região da Extremadura, no oeste do país.

Sánchez fez essas declarações após anunciar um novo pacote de medidas para combater a crise imobiliária do país na última segunda-feira, que incluiu uma aceleração da construção de moradias sociais e impostos mais altos sobre acomodações turísticas.

As medidas também incluíram um imposto de até 100% sobre estrangeiros não europeus que compram imóveis na Espanha.

Várias dessas disposições precisam ser debatidas e aprovadas pelo Parlamento.

